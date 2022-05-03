Wie Sie Schaltjahre mit Excel berechnen

Nicht jedes Kalenderjahr hat gleich viele Tage. Regelmäßig gibt es Schaltjahre, die einen zusätzlichen Tag aufweisen. In Schaltjahren wird der Februar um einen Schalttag verlängert. Dadurch erhalten diese Jahre einen 29. Februar, der dann der 60. Tag des gregorianischen Kalenders ist. Somit bleiben 306 Tage bis zum Jahresende.

Schaltjahre können eine Kalkulation oder Planung schnell durcheinanderbringen. Dann ist es wichtig zu wissen, ob ein bestimmtes Jahr ein Schaltjahr ist – oder nicht.