Datum eines Wochentags aus Kalenderwoche berechnen

„Können wir unsere nächste Projektbesprechung am Montag in der Kalenderwoche 14 durchführen?“ Könnte man schon – aber welches Datum ist das genau? Solche Fragen stellen sich bei der Terminplanung immer wieder.

Für diese Aufgabenstellung gibt es keine Standardfunktion in Excel. Mit der folgenden Formel können Sie für eine beliebige Kalenderwoche eines beliebigen Jahres ermitteln, welches Datum der Montag in der Kalenderwoche hat:

=("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)

Die Formel geht hierbei von den folgenden Annahmen aus:

B1 = Jahreszahl

B2 = Kalenderwoche