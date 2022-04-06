Datum eines Wochentags aus Kalenderwoche berechnen

0 Artikel
Mit Excel-Datum rechnenDatum eines Wochentags aus Kalenderwoche berechnen

Sie wollen das Datum für den Montag in der 14. Kalenderwoche wissen? Welches Datum mit dieser Angabe gemeint ist, kann man nicht erkennen. Mit der folgenden Formel lässt sich das Datum für einen bestimmten Wochentag schnell ermitteln, wenn Kalenderwoche und Jahr gegeben sind.

„Können wir unsere nächste Projektbesprechung am Montag in der Kalenderwoche 14 durchführen?“ Könnte man schon – aber welches Datum ist das genau? Solche Fragen stellen sich bei der Terminplanung immer wieder.

Für diese Aufgabenstellung gibt es keine Standardfunktion in Excel. Mit der folgenden Formel können Sie für eine beliebige Kalenderwoche eines beliebigen Jahres ermitteln, welches Datum der Montag in der Kalenderwoche hat:

=("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)

Die Formel geht hierbei von den folgenden Annahmen aus:

  • B1 = Jahreszahl
  • B2 = Kalenderwoche
Datum für den Wochentag Montag einer Kalenderwoche berechnen

Wollen Sie einen anderen Wochentag berechnen, dann fügen Sie am Ende der Formel noch eine entsprechende Addition ein:

  • =("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)+1 für Dienstag
  • =("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)+2 für Mittwoch
  • =("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)+3 für Donnerstag
  • =("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)+4 für Freitag
  • =("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)+5 für Samstag
  • =("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)+6 für Sonntag

Hinweis: Damit das Datum richtig in der Zelle dargestellt wird, müssen Sie der Ergebniszelle noch das Zahlenformat Datum zuweisen. Das können Sie entsprechend einstellen, wenn Sie Strg + 1 wählen.

