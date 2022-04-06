Datum eines Wochentags aus Kalenderwoche berechnen

Mit Excel-Datum rechnenDatum eines Wochentags aus Kalenderwoche berechnen
„Können wir unsere nächste Projektbesprechung am Montag in der Kalenderwoche 14 durchführen?“ Könnte man schon – aber welches Datum ist das genau? Solche Fragen stellen sich bei der Terminplanung immer wieder.
Für diese Aufgabenstellung gibt es keine Standardfunktion in Excel. Mit der folgenden Formel können Sie für eine beliebige Kalenderwoche eines beliebigen Jahres ermitteln, welches Datum der Montag in der Kalenderwoche hat:
=("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)
Die Formel geht hierbei von den folgenden Annahmen aus:
- B1 = Jahreszahl
- B2 = Kalenderwoche
Wollen Sie einen anderen Wochentag berechnen, dann fügen Sie am Ende der Formel noch eine entsprechende Addition ein:
- =("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)+1 für Dienstag
- =("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)+2 für Mittwoch
- =("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)+3 für Donnerstag
- =("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)+4 für Freitag
- =("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)+5 für Samstag
- =("4.1."&B1)+B2*7-7-REST("2.1."&B1;7)+6 für Sonntag
Hinweis: Damit das Datum richtig in der Zelle dargestellt wird, müssen Sie der Ergebniszelle noch das Zahlenformat Datum zuweisen. Das können Sie entsprechend einstellen, wenn Sie Strg + 1 wählen.