Liste mit Arbeitstagen automatisch erstellen

Wie die Datumsliste erzeugt wird

Die Formel beruht auf der Excel-Funktion ARBEITISTAG.INTL(). Sie berechnet automatisch ein Datum, das eine bestimmte Anzahl von Arbeitstagen vor oder nach einem Startdatum liegt. Wochenenden (Samstag und Sonntag) werden dabei ausgeschlossen. Um auch Feiertage auszuschließen, können diese optional als Argument hinzugefügt werden.

Der Trick in dieser Formel beruht darauf, dass wir die Funktion SEQUENZ() in die Funktion ARBEITSTAG.INTL verschachteln und als Inhalt für das Argument Tage verwenden.

=ARBEITSTAG.INTL(A2-1;SEQUENZ(A5);1;A8:A11).

Hierdurch wird im Beispiel eine Liste von Werten erzeugt:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10

Die Werte werden einzeln als Argument Tage an die Funktion ARBEITSTAG.INTL übergeben. Somit entsteht automatisch die entsprechende Auflistung der Arbeitstage.