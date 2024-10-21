Liste mit Arbeitstagen automatisch erstellen

0 Artikel
0,00

Mit Excel-Datum rechnenListe mit Arbeitstagen automatisch erstellen

Sie benötigen eine Liste aller Arbeitstage und wollen Wochenenden und Feiertage aus der Liste ausschließen? Mit dieser Formel erstellen Sie automatisch eine solche Datumsliste.

Im Arbeitsalltag ist es oft notwendig, Zeitpläne zu erstellen, die nur Arbeitstage umfassen und dabei Wochenenden und Feiertage automatisch ausschließen. Ob für Projektpläne, Abwesenheitslisten oder andere zeitbasierte Aufgaben – Excel bietet eine praktische Lösung, um eine solche Liste von Arbeitstagen zu erstellen – ohne Wochenende und Feiertage.

Datumsliste mit Arbeitstagen erstellen

Mit der folgenden Formel können Sie automatisch eine Liste von Arbeitstagen erstellen:

=ARBEITSTAG.INTL(A2-1;SEQUENZ(A5);1;A8:A11)

Die Parameter haben hierbei die folgende Bedeutung:

  • A2: In dieser Zelle steht das Startdatum.
  • A5: In dieser Zelle legen Sie die Anzahl der Arbeitstage fest, die in Ihrer Liste erscheinen sollen.
  • 1: Mit diesem Parameter definieren Sie, welche Tage als „Wochenende“ ausgeschlossen werden sollen. Folgende Einstellungen sind möglich und die entsprechenden Wochentage werden in der Liste nicht berücksichtigt:
    1 = Samstag, Sonntag
    2 = Sonntag, Montag
    3 = Montag, Dienstag
    4 = Dienstag, Mittwoch
    5 = Mittwoch, Donnerstag
    6 = Donnerstag, Freitag
    7 = Freitag, Samstag
    11 = Nur Sonntag
    12 = Nur Montag
    13 = Nur Dienstag
    14 = Nur Mittwoch
    15 = Nur Donnerstag
    16 = Nur Freitag
    17 = Nur Samstag
  • A8:A11: Bereich, in dem die Feiertage erfasst sind.

Datumsliste für Arbeitstage erstellen

Wie die Datumsliste erzeugt wird

Die Formel beruht auf der Excel-Funktion ARBEITISTAG.INTL(). Sie berechnet automatisch ein Datum, das eine bestimmte Anzahl von Arbeitstagen vor oder nach einem Startdatum liegt. Wochenenden (Samstag und Sonntag) werden dabei ausgeschlossen. Um auch Feiertage auszuschließen, können diese optional als Argument hinzugefügt werden.

Der Trick in dieser Formel beruht darauf, dass wir die Funktion SEQUENZ() in die Funktion ARBEITSTAG.INTL verschachteln und als Inhalt für das Argument Tage verwenden.

=ARBEITSTAG.INTL(A2-1;SEQUENZ(A5);1;A8:A11).

Hierdurch wird im Beispiel eine Liste von Werten erzeugt:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10

Die Werte werden einzeln als Argument Tage an die Funktion ARBEITSTAG.INTL übergeben. Somit entsteht automatisch die entsprechende Auflistung der Arbeitstage.

Mit Excel-Datum rechnen
  1. 1
    Liste mit Datumswerten für mehrere Jahre erstellen
  2. 2
    Jahresliste mit Werten für jeden Tag erstellen
  3. 3
    Wie Sie Schaltjahre mit Excel berechnen
  4. 4
    Anzahl von Jahrgängen aus einer Liste zählen
  5. 5
    Anzahl der Feiertage zwischen zwei Datumswerten in Excel berechnen
  6. 6
    Mit Datumsangaben vor 1900 in Microsoft Excel rechnen
  7. 7
    So ermitteln Sie das Quartal aus einem Datum
  8. 8
    Monatsende eines bestimmten Monats berechnen
  9. 9
    Datum in Kalenderwoche umwandeln mit Excel
  10. 10
    Datum eines Wochentags aus Kalenderwoche berechnen
  11. 11
    So können Sie die Nettoarbeitstage in Excel berechnen
  12. 12
    Mit ARBEITSTAG.INTL-Funktion ein Zieldatum berechnen
  13. 13
    Liste mit Arbeitstagen automatisch erstellen
  14. 14
    Arbeitstage für bestimmten Monat ausrechnen
  15. 15
    Mit BRTEILJAHRE() das Alter in Jahren berechnen
  16. 16
    Umstellungsdatum für Sommer- und Winterzeit berechnen
Download

Dazu im Management-Handbuch

Vorlagen nutzen