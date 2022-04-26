Monatsende eines bestimmten Monats berechnen

0 Artikel
Mit Excel-Datum rechnenMonatsende eines bestimmten Monats berechnen

Der letzte Tag in drei Monaten – welches Datum hat dieser letzte Tag? Und auf welchen Wochentag fällt dann das Monatsende? Diese Frage beantworten Sie mithilfe der Excel-Funktion MONATSENDE().

Mit der Standardfunktion MONATSENDE() können Sie in Excel den letzten Tag eines bestimmten Monats berechnen. Hierfür müssen Sie lediglich einen Datumswert als Ausgangsdatum erfassen, um ein entsprechendes Monatsende in Excel bestimmen zu können. Dies funktioniert nicht nur für den Monat des Ausgangsdatums, sondern auch für Monate, die vor oder nach dem Ausgangsdatum liegen.

Die Funktion hat folgende Syntax:

=MONATSENDE(Ausgangsdatum;Monate)

  • Ausgangsdatum: Datumswert, der das Startdatum darstellt.
  • Monate: gibt an, wie viele Monate vor oder nach dem Ausgangsdatum liegen sollen. Ein positiver Wert für Monate ergibt ein in der Zukunft, ein negativer Wert ein in der Vergangenheit liegendes Datum
Die Excel-Funktion MONATSENDE()

Wofür benötigt man das Monatsende als berechneten Wert?

Auf den ersten Blick erscheint die Funktion wenig hilfreich, da das Datum des letzten eines Monats im Allgemeinen bekannt ist. Aber: Die Funktion lässt sich für weitere Berechnungen oder Darstellungen nutzen, was ihre Bedeutung ausmacht.

So können Sie mit einem benutzerdefinierten Format ermitteln, auf welchen Wochentag das Monatsende des berechneten Datums fällt. Das sehen Sie in der Abbildung oben in Spalte D. Das entsprechende Datumsformat definieren Sie mit Strg + 1. Im Excel-Tipp zu Datumsformaten erfahren Sie, wie das funktioniert.

Mit der Funktion MONATSENDE() brauchen Sie das Datum des letzten Monats nicht manuell in eine Zelle einzutragen. Sie kopieren einfach die Formel in Zellen, Tabellen oder Listen, in denen Sie diesen Datumswert benötigen. Zum Beispiel für:

  • Zeitpläne, Berichte oder Prognosen
  • Restlaufzeiten
  • Vertragsdauer in Tagen
  • Auswertung von Daten mit richtiger Zuordnung zu einem Monat
  • Berechnung von Zinsen
