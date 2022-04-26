Monatsende eines bestimmten Monats berechnen

Mit der Standardfunktion MONATSENDE() können Sie in Excel den letzten Tag eines bestimmten Monats berechnen. Hierfür müssen Sie lediglich einen Datumswert als Ausgangsdatum erfassen, um ein entsprechendes Monatsende in Excel bestimmen zu können. Dies funktioniert nicht nur für den Monat des Ausgangsdatums, sondern auch für Monate, die vor oder nach dem Ausgangsdatum liegen.

Die Funktion hat folgende Syntax:

=MONATSENDE(Ausgangsdatum;Monate)

Ausgangsdatum : Datumswert, der das Startdatum darstellt.

: Datumswert, der das Startdatum darstellt. Monate: gibt an, wie viele Monate vor oder nach dem Ausgangsdatum liegen sollen. Ein positiver Wert für Monate ergibt ein in der Zukunft, ein negativer Wert ein in der Vergangenheit liegendes Datum