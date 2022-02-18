Datum- und Zeitformate in Excel selbst definieren

Obwohl Sie die Jahreszahl nur mit zwei Ziffern erfasst haben, wird das Datum mit vier Jahresziffern in der Zelle angezeigt. Excel erkennt bei der Eingabe automatisch, dass es sich um einen Datumswert handelt und weist diesem Wert ein Standardformat zu. Dieses Standardformat basiert auf den regionalen Einstellungen für Datum und Uhrzeit, die in der Systemsteuerung angegeben sind. In diesem Beispiel ist das Standardformat so formatiert, dass die Jahreszahl grundsätzlich mit vier Ziffern dargestellt wird.

Hinweis: Hätten Sie eine Uhrzeit in der Zelle erfasst, wäre Excel analog vorgegangen und hätte ein Standarduhrzeitformat als Zahlenformat hinterlegt. Wenn Sie beispielsweise 8:33 als Uhrzeit in einer Zelle eintragen, wird automatisch angezeigt: 08:33