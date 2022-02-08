So können Sie mit Uhrzeiten in Excel rechnen

Die Anzeige der falschen Stundensumme liegt daran, dass Excel bei der Erfassung von Uhrzeiten grundsätzlich ein Zahlenformat verwendet, das nur die Anzeige 24 Stunden zulässt. Sie bekommen daher in diesem Beispiel nur die Stunden angezeigt, welche die Zahl von 24 Stunden überschreiten: 40 Stunden – 24 Stunden = 16 Stunden

Dieses Problem können Sie beseitigen, indem Sie das Zahlenformat in der Summenzelle B7 anpassen. Markieren Sie hierzu die Zelle B7 und drücken Sie anschließend die Tastenkombination Strg + 1. Es öffnet sich das Dialogfeld Zellen formatieren. Aktivieren Sie das Register Zahlen.

Passen Sie jetzt das Zahlenformat für die Uhrzeit an, indem Sie die Formatsymbole für die Stunden hh in eckige Klammern setzen. Durch diese Anpassung im Zahlenformat ist die Stundenanzeige nicht mehr auf 24 Stunden begrenzt. Bestätigen Sie Ihre Einstellung, indem Sie das Dialogfeld Zellen formatieren durch Klick auf OK schließen.