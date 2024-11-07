Differenz zwischen zwei Uhrzeiten berechnen

Die Berechnung der Stunden zwischen zwei Uhrzeiten ist in Excel eine häufige Aufgabe – sei es für die Arbeitszeiterfassung, im Projektmanagement oder für persönliche Zeitpläne. Doch wie berechnen Sie Zeitspannen, die über Mitternacht hinausgehen?

Eine einfache Methode, um die Stunden zwischen zwei Zeiten zu berechnen, ist die Subtraktion der Startzeit von der Endzeit. Bei Zeitspannen, die über Mitternacht hinausgehen, braucht die Formel jedoch eine Anpassung, die wir hier ebenfalls erklären.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie sowohl einfache Zeitspannen als auch solche über Mitternacht korrekt in Excel berechnen.