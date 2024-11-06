Zeitangaben in Excel auf die Viertelstunde runden

Die Formel für das 15-Minuten-Intervall

In Excel können Sie die Funktion VRUNDEN() verwenden, um eine Uhrzeit auf das nächste Viertelstunden-Intervall zu runden. Die entsprechende Formel lautet:

=VRUNDEN(A2; "0:15")

: Die Formel geht davon aus, dass die zu rundende Uhrzeit in der Zelle A2 steht. "0:15": Das Intervall, auf das gerundet werden soll – in diesem Fall 15 Minuten.

Angenommen, in der Zelle A2 steht die Uhrzeit 12:07. Wenn Sie die Formel =VRUNDEN(A2; "0:15") eingeben, wird die Zeit auf 12:00 abgerundet. Bei der Uhrzeit 12:08 rundet die Formel =VRUNDEN(A2; "0:15") auf 12:15 auf.