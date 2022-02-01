Negative Uhrzeiten in Excel darstellen

Es handelt sich hierbei nur um ein Darstellungsproblem, das beim Zahlenformat mit Uhrzeiten auftritt. Ändern Sie das Zahlenformat in der Spalte C in das Zahlenformat Standard, dann erkennen Sie, dass es sich um keinen Fehler handelt.

Markieren Sie hierzu die Zellen C2:C4 und drücken Sie anschließend die Tastenkombination Strg + 1. Es öffnet sich das Dialogfenster Zellen formatieren. Wählen Sie hier im Register Zahlen die Kategorie Standard aus. Bestätigen Sie Ihre Einstellung, indem Sie auf OK klicken. Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis.