Bearbeitungsdauer berechnen

Warum wird die Bearbeitungsdauer berechnet?

In der IT-Abteilung und in der Service-Hotline ist das Ticket-System ein unverzichtbares Werkzeug, um Anfragen, Probleme und Aufgaben zu verwalten. Dabei ist wichtig zu wissen, welche Tickets offen sind und wie lange sie bereits offen sind oder waren.

Diese Information ist essenziell, um die Effizienz und Reaktionsfähigkeit des Supports zu überwachen. Eine zu lange Bearbeitungszeit kann auf interne Engpässe, überlastete Teams oder ineffiziente Prozesse hinweisen.

Deshalb sollte die Dauer, die ein Ticket im System verweilt, regelmäßig analysiert werden. Diese Daten helfen nicht nur, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, sondern auch wichtige KPIs (Key Performance Indicators) wie die durchschnittliche Bearbeitungszeit oder die Anzahl unbearbeiteter Tickets im Blick zu behalten.