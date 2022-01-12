Wie Zahlenformate in Excel aufgebaut sind

Parameter zur Definition der Zahlenformate

Zahlenformate sind in Excel in bestimmte Code-Abschnitte eingeteilt. Mit diesen Code-Abschnitten können Sie definieren, wie Zahlen, abhängig von Ihren Werten, in Excel dargestellt werden. Für benutzerdefinierte Zahlenformate stehen Ihnen in Excel vier Code-Abschnitte (Parameter) zur Verfügung:

positive Werte

negative Werte

Nullwerte

Text

Diese vier Parameter werden im Eingabefeld Typ eingetragen und sind durch den Strichpunkt (;) getrennt. Im Feld Typ steht also eine Angabe für das individuelle Zahlenformat in der Form:

positive Zahlen;negative Zahlen;Nullwerte;Text