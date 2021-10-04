Eingabezellen in Excel automatisch hervorheben

Es öffnet sich das Dialogfeld Neue Formatierungsregel. Wählen Sie hier den Regeltyp Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden aus.

Unter Werte formatieren, für die diese Formel wahr ist, erfassen Sie jetzt die Formel

=NICHT(ZELLE("Schutz";C2))

Der Zellbezug C2 entspricht der aktiven Zelle der Markierung und muss als relativer Bezug – also ohne $-Zeichen – erfasst werden, damit die Formel auf alle anderen markierten Zellen entsprechend angepasst wird.

Durch die Formel wird jede Zelle in der Markierung überprüft, ob in dieser der Zellschutz aktiviert ist oder nicht. Ist der Zellschutz nicht aktiviert, dann liefert diese Formel den Wert WAHR für die entsprechende Zelle und die Bedingung für die Bedingte Formatierung ist erfüllt.