Mit Formatsymbolen Zahlenformate in Excel festlegen

Beispiel aus der Abbildung:

In Zeile 2 wird mit dem Zahlenformat 0,0 (Spalte B) die Zahl 1,2345 gerundet auf eine Nachkommastelle: 1,2

In Zeile 4 wird mit dem Zahlenformat 0,00 die Zahl 1,2345 gerundet auf zwei Nachkommastellen: 1,23

Stehen hingegen auf der linken Seite vom Dezimalzeichen mehr Ziffern (vor dem Komma) als Platzhalter vorhanden sind, dann werden die zusätzlichen Ziffern trotzdem in der Zelle dargestellt.

Beispiel: In den Zeilen 5, 6 und 7, Spalte B ist als Zahlenformat immer nur eine Ziffer vor dem Komma: 0,… In Spalte C werden aber alle Ziffern vor dem Komma angezeigt, die im jeweiligen Feld (Spalte A) eingegeben sind.