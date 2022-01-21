So färben Sie in Excel Zahlen abhängig von ihrem Wert ein

0 Artikel
Excel Zellenformat anpassenSo färben Sie in Excel Zahlen abhängig von ihrem Wert ein

Mit dem Zahlenformat in Excel können Sie Zahlen, abhängig vom eingegebenen Wert, mit einer Farbe darstellen. Zahlen lassen sich so hervorheben, wenn sie einen Wert über- oder unterschreiten. Insgesamt stehen 56 unterschiedliche Farben zur Verfügung.

Sie können bei der Definition von Zahlenformate auch Farben definieren, in denen die Zahlen angezeigt werden sollen. Dies ist eine einfache Alternative zur bedingten Formatierung in Excel. Allerdings ist mit der Farbdefinition im Zahlenformat die Auswahl an Farben beschränkt. Diese einfache Möglichkeit, die Farben einer Zahl zu definieren, eignet sich vor allem dann, wenn Sie positive und negative Werte besser unterscheiden wollen.

Um eine bestimmte Farbe für die Darstellung in den Zellen zu verwenden, müssen Sie für jeden Code-Abschnitt (positive Zahlen, negative Zahlen, Nullwerte, Text) den Namen der Farbe in eine eckige Klammer erfassen. Wichtig: Sie müssen den Farbnamen als erstes Element im Code-Abschnitt erfassen.

Sie können die folgenden Farbnamen verwenden:

[Schwarz], [Weiß], [Rot], [Grün], [Blau], [Magenta], [Gelb], [Zyan]

Definition der Farbe einer Zahl
Hinweis

Was die Code-Abschnitte im Excel-Zahlenformat bedeuten

Im Excel-Tipp zu Wie Zahlenformate in Excel aufgebaut sind erfahren Sie, welche Code-Abschnitte es im benutzerdefinierten Zahlenformat gibt und was diese bedeuten.

Als Alternative zu den Farbnamen können Sie auch den Ausdruck FARBE gefolgt von der jeweiligen Farbnummer in der eckigen Klammer verwenden. Es stehen Ihnen hierbei 56 unterschiedliche Farben zur Verfügung. Eine Liste der verfügbaren Farbnummern können Sie der folgenden Abbildung entnehmen.

Mögliche Farben für das Zahlenformat

In der folgenden Abbildung sehen Sie Beispiele, in denen Farbnummern im Zahlenformat-Code anstelle von Farbnamen verwendet werden.

Beispiele für die erweiterte Farbdefinition im Zahlenformat
