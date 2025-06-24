Excel-Formate suchen, ersetzen und löschen

Damit alle Zellen des Tabellenblattes durchsucht werden, vergewissern Sie sich, dass kein Bereich, sondern nur eine einzelne Zelle markiert ist. Würden Sie einen Bereich markieren, dann würde Excel nur den markierten Bereich durchsuchen.

Da Sie im ersten Schritt nur die Zellen suchen wollen, drücken Sie die Tastenkombination Strg + F. Durch diese Tastenkombination wird das Dialogfeld Suchen und Ersetzen geöffnet und das Register Suchen wird hierbei aktiviert.

Damit Sie gezielt nach Formaten suchen können, müssen Sie das Dialogfeld erweitern. Klicken Sie rechts unten auf die Schaltfläche Optionen.