Excel-Formate suchen, ersetzen und löschen

Excel Zellenformat anpassenExcel-Formate suchen, ersetzen und löschen
In Excel können Sie nicht nur Inhalte, sondern auch Formatierungen suchen und sogar ersetzen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie zum Beispiel alle fett formierten Zellen mit einem grauen Zellhintergrund versehen, oder verbundene Zellen aufspüren oder Textumbrüche löschen – ganz ohne VBA, allein mit Bordmitteln.
Viele Anwender stehen vor diesen Fragen:
- Wie finde ich alle Zellen mit gelbem Zellhintergrund?
- Wie entferne ich blaue Hintergründe aus einer importierten Tabelle?
- Wie ersetze ich alle dünnen Zellrahmen durch dicke Linien?
- Gibt es eine Möglichkeit, alle um 90 Grad gedrehten Texte zu identifizieren?
- Oder alle Zellen mit aktiviertem Zeilenumbruch?
Die Antwort lautet: Ja, das geht – mit dem Suchen- und Ersetzen-Dialogfeld von Excel.
Beispiel: Alle Zellen suchen, deren Schriftart fett formatiert ist
In der folgenden Abbildung sehen Sie eine Tabelle, die als Beispiel dienen soll. Es sollen alle Zellen gesucht und aufgelistet werden, deren Schriftart fett formatiert ist.
Damit alle Zellen des Tabellenblattes durchsucht werden, vergewissern Sie sich, dass kein Bereich, sondern nur eine einzelne Zelle markiert ist. Würden Sie einen Bereich markieren, dann würde Excel nur den markierten Bereich durchsuchen.
Da Sie im ersten Schritt nur die Zellen suchen wollen, drücken Sie die Tastenkombination Strg + F. Durch diese Tastenkombination wird das Dialogfeld Suchen und Ersetzen geöffnet und das Register Suchen wird hierbei aktiviert.
Damit Sie gezielt nach Formaten suchen können, müssen Sie das Dialogfeld erweitern. Klicken Sie rechts unten auf die Schaltfläche Optionen.
Das Dialogfeld wird um weitere Befehle erweitert. Um eine bestimmte Formateinstellung zu suchen, klicken Sie auf die Schaltfläche Format am rechten Rand.
Es öffnet sich das Dialogfeld Format suchen. Hier können Sie die Formate einstellen, nach denen Sie die Zellen durchsuchen wollen.
In diesem Beispiel wollen Sie alle Zellen suchen, deren Schriftart fett formatiert ist. Klicken Sie daher auf das Register Schrift und wählen Sie dort unter Schriftschnitt den Eintrag Fett aus.
Bestätigen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie das Dialogfeld durch Klick auf OK schließen.
Optional können Sie auch das Suchformat durch das einer bestimmten Zelle festlegen: Dazu einfach den Befehl Format von Zelle wählen anklicken und dann die gewünschte Zelle im Arbeitsblatt auswählen.
Sie finden den Befehl Format von Zelle wählen, indem Sie bei der Format-Schaltfläche rechts daneben auf das kleine Pfeilsymbol klicken.
Nach dem Klick auf OK gelangen Sie wieder zum vorherigen Dialogfeld Suchen und Ersetzen zurück.
Unter Vorschau können Sie das Format erkennen, nach welchem gesucht werden soll. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, um den Suchvorgang zu starten:
- Alle suchen: Mit Klick auf Alle Suchen bekommen Sie alle Zellen aufgelistet, auf denen das Suchkriterium zutrifft. Per Klick auf den einzelnen Listeneintrag können Sie dann direkt zur entsprechenden Zelle springen.
- Weitersuchen: Es wird die erste Zelle gesucht und ausgewählt, auf welche das Suchkriterium zutrifft. Per erneutem Klick auf Weitersuchen springen Sie dann zur nächsten Zelle, deren Schriftart als Fett formatiert ist, usw.
In diesem Beispiel wollen Sie alle Zellen aufgelistet bekommen. Sie klicken daher auf die Schaltfläche Alle suchen.
Am unteren Ende des Dialogfeldes bekommen Sie jetzt alle Zellen aufgelistet, deren Schriftart fett formatiert ist. Per Klick auf den jeweiligen Eintrag in der Liste springen Sie automatisch zu der entsprechenden Zelle.
Wichtiger Hinweis: Formatfilter zurücksetzen!
Wenn Sie einmal nach Formatierungen gesucht haben, bleibt der Formatfilter aktiv, auch wenn Sie danach nur Inhalte suchen möchten. Das führt oft zu Verwirrung – etwa, wenn plötzlich kein Treffer mehr gefunden wird.
Lösung: Klicken Sie im Suchen/Ersetzen-Dialog einfach auf Format > Löschen (beim jeweiligen Feld), um die Formatfilter zu entfernen.
Formate durch ein anderes ersetzen
Sie können nicht nur bestimmte Formate in Zellen suchen, sondern diese auch ersetzen oder löschen. Im bisherigen Ausgangsbeispiel sollen dazu die fett formatierten Zellen nicht nur gesucht, sondern die jeweiligen Zellen mit einem grauen Zellhintergrund versehen werden.
Drücken Sie die Tastenkombination Strg + H. Hierdurch öffnet sich ebenfalls das Dialogfeld Suchen und Ersetzen, allerdings wird jetzt das Register Ersetzen aktiviert.
Falls die Formatsuchbefehle nicht sichtbar sind, dann klicken Sie wieder auf die Schaltfläche Optionen.
Unter Suchen nach: ist noch das vorgehende Suchformat eingestellt. In diesem Fall müssen Sie daher nichts weiter tun.
Klicken Sie in der Zeile darunter bei Ersetzen durch: am rechten Rand auf die Schaltfläche Format.
Es öffnet sich das Dialogfeld Format ersetzen. Hier können Sie jetzt die Formateinstellungen vornehmen, die bei den gefundenen Zellen (Schriftart Fett) vorgenommen werden sollen.
Aktivieren Sie die Registerkarte Ausfüllen und wählen Sie hier einen grauen Hintergrund aus.
Schließen Sie anschließend das Dialogfeld durch Klick auf OK.
Sie gelangen wieder zum Dialogfeld Suchen und Ersetzen zurück.
Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Alle ersetzen.
Excel fügt daraufhin allen Zellen, deren Schriftart fett formatiert ist, einen grauen Zellhintergrund zu.
Weitere Möglichkeiten, um verborgene Formatdetails aufzuspüren
- Zellen mit Textumbruch suchen: Register Ausrichtung > Haken bei Textumbruch
- Gedrehte Texte identifizieren (zum Beispiel Winkel ≠ 0): Register Ausrichtung
- Zellen mit bestimmten Rahmenformaten (Register Rahmen) oder Hintergrundfarben (Register Ausfüllen) aufspüren
So können Sie auch komplexe Tabellen schnell strukturieren und analysieren.
Warum das mit Formeln nicht geht
Viele Excel-Funktionen arbeiten nur wertbasiert – zum Beispiel WENN(), VERGLEICH(), SVERWEIS() usw. Formatierungen sind für Formeln unsichtbar. Sie können also nicht per Formel abfragen, ob eine Zelle eine weiße Schrift oder einen Textumbruch hat. Dafür bleibt nur der Weg über den Format-Suchdialog oder VBA.