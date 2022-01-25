Bedingungen in Excel-Zahlenformaten verwenden

Wie ein bedingtes Zahlenformat festgelegt wird

Dazu erfassen Sie die entsprechende Bedingung in eckigen Klammern. Die Bedingung selbst besteht aus einem Vergleichsoperator und einem Wert. Im folgenden Beispiel werden Werte unter 1 [<1] mit einer führenden Null und zwei Nachkommastellen angezeigt; das Format ist: 0,00. Werte größer oder gleich 1 [>=1] werden ohne Nachkommastellen und auf ganze Zahlen gerundet dargestellt, gemäß der Formatierungsangabe: 0.

In der folgenden Abbildung zeigt Spalte B, wie die benutzerdefinierte Formatierung für dieses Zahlenformat festgelegt wird. Die Zahl in Spalte A wird mit dieser Formatierung so angezeigt wie in Spalte C. Das entsprechende Zahlenformat für Spalte C legen Sie fest mit: Zellen formatieren – Zahlenformat – Benutzerdefiniert – Typ oder Strg + 1.