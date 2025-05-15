Falsche Zahlenformate in Excel korrigieren

Sie importieren Zahlen aus einem anderen System oder aus einer CSV-Datei – und plötzlich stimmt nichts mehr: Kommas und Punkte sind vertauscht, Summen werden nicht berechnet, weil Excel die Zahlen als Text erkennt.

Besonders häufig tritt dieses Problem bei internationalem Datenaustausch auf, etwa wenn Zahlen im englischen Format (Punkt als Dezimaltrennzeichen, Komma als Tausendertrennzeichen) vorliegen.