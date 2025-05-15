Falsche Zahlenformate in Excel korrigieren

Excel Zellenformat anpassenFalsche Zahlenformate in Excel korrigieren
Sie importieren Zahlen aus einem anderen System oder aus einer CSV-Datei – und plötzlich stimmt nichts mehr: Kommas und Punkte sind vertauscht, Summen werden nicht berechnet, weil Excel die Zahlen als Text erkennt.
Besonders häufig tritt dieses Problem bei internationalem Datenaustausch auf, etwa wenn Zahlen im englischen Format (Punkt als Dezimaltrennzeichen, Komma als Tausendertrennzeichen) vorliegen.
Das Problem falscher Zahlenformate in Excel
Excel erkennt die Zahlen nicht mehr korrekt, da das verwendete Zahlenformat nicht zu Ihren regionalen Einstellungen passt.
Ein typisches Symptom: Die Werte sind rechtsbündig, verhalten sich aber nicht wie echte Zahlen. Statt einer Summe zeigt die Statusleiste nur die Anzahl. Berechnungen funktionieren nicht!
Die Lösung: ZAHLENWERT()
Mit der Funktion ZAHLENWERT() lässt sich das Problem schnell und zuverlässig beheben.
Die Funktion besitzt die folgende Syntax:
=ZAHLENWERT(Text; Dezimaltrennzeichen; Gruppentrennzeichen)
- Text: Der in eine Zahl zu konvertierende Text.
- Dezimaltrennzeichen (optional): Das Zeichen, das zum Trennen der ganzen Zahl von den Nachkommastellen des Ergebnisses verwendet wird.
- Gruppentrennzeichen (optional): Das Zeichen, das zum Trennen von Zahlengruppen verwendet wird; zum Beispiel zwischen Tausender und Hunderter oder zwischen Millionen und Tausender.
Excel erwartet im zweiten Argument das in „Text“ verwendete Dezimaltrennzeichen – und im dritten das verwendete Tausendertrennzeichen.
Beispiele für die Anwendung von ZAHLENFORMAT()
Angenommen, in Zelle B1 steht: 1.234,56
Dies entspricht dem üblichen Format: Punkt als Tausendertrennzeichen, Komma als Dezimaltrennzeichen. Aber der Zellinhalt ist als Text formatiert.
Dann wandeln Sie den Text so in eine Zahl um:
=ZAHLENWERT(B1;",";".")
Wenn 1,234.56 in englischer Schreibweise importiert wurde und Sie das deutsche Format benötigen, nutzen Sie folgende Funktion:
=ZAHLENWERT(B1;".";",")
Alternativ: WECHSELN() verwenden
Wenn Sie mit älteren Excel-Versionen arbeiten oder ZAHLENWERT() nicht verwenden können, helfen einfache Textfunktionen weiter. Nutzen Sie dann die Formel:
=WECHSELN(WECHSELN(A1;",";"");".";",")*1
Dieser Trick entfernt die Tausenderkommas und ersetzt den Dezimalpunkt durch Komma – anschließend wird der Text mit *1 in eine Zahl umgewandelt.