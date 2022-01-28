Zeichen wiederholen mit benutzerdefinierter Formatierung

Sie können sich das Wiederholen von Zeichen mit dem Sternchen zu Nutze machen, um Inhalte in einer Zelle sowohl links- als auch rechtsbündig auszurichten. In der folgenden Abbildung wird die Währungsangabe an einem Zellenrand (rechts) und die eigentliche Zahl am anderen Zellenrand (links) dargestellt. Der Abstand dazwischen wird durch die Wiederholung von Leerzeichen aufgefüllt.

Den Eintrag, den Sie dazu bei Zellen formatieren – Zahlenformat – Benutzerdefiniert – Typ (oder über Strg + 1) eingeben, sehen Sie in Spalte B.