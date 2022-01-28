Zeichen wiederholen mit benutzerdefinierter Formatierung

0 Artikel
0,00

Excel Zellenformat anpassenZeichen wiederholen mit benutzerdefinierter Formatierung

Mit dem benutzerdefinierten Zahlenformat in Excel können Sie ein beliebiges Zeichen so lange automatisch wiederholen, bis die Zelle gefüllt ist. So können Sie zum Beispiel Zahl und Währungsangabe links- und rechtsbündig gleichzeitig in einer Zelle darstellen.

Mit dem Sternchen (*) können Sie ein Zeichen im Zahlenformat so oft wiederholen, bis die Spaltenbreite komplett gefüllt ist. Es wird immer das nächste Zeichen wiederholt, das auf das Sternchen (*) folgt. In der folgenden Abbildung werden die leeren Stellen in der Zelle mit einem Minuszeichen aufgefüllt.

Zellen automatische ausfüllen mit einem Zeichen und benutzerdefinierter Formatierung

Sie können sich das Wiederholen von Zeichen mit dem Sternchen zu Nutze machen, um Inhalte in einer Zelle sowohl links- als auch rechtsbündig auszurichten. In der folgenden Abbildung wird die Währungsangabe an einem Zellenrand (rechts) und die eigentliche Zahl am anderen Zellenrand (links) dargestellt. Der Abstand dazwischen wird durch die Wiederholung von Leerzeichen aufgefüllt.

Den Eintrag, den Sie dazu bei Zellen formatieren – Zahlenformat – Benutzerdefiniert – Typ (oder über Strg + 1) eingeben, sehen Sie in Spalte B.

Links- und rechtsbündige Ausrichtung mit bedingter Formatierung in einer Zelle kombinieren
Hinweis

Wie Sie benutzerdefinierte Zahlenformate eingeben

Benutzerdefinierte Zahlenformate legen Sie mit Excel Sie im Dialogfeld Zellen formatieren und im Register Zahlen fest (Kurzbefehl: Strg + 1). Wie Sie dazu vorgehen, lesen Sie Schritt für Schritt im Excel-Tipp: Eine Zahl mit ihrer Einheit als Zahlenformat definieren.

Excel Zellenformat anpassen
  1. 1
    Excel-Formate suchen, ersetzen und löschen
  2. 2
    Wie Zahlenformate in Excel aufgebaut sind
  3. 3
    Zahlenformat in Excel definieren – abhängig vom Zahlenbetrag
  4. 4
    Falsche Zahlenformate in Excel korrigieren
  5. 5
    Eine Zahl mit ihrer Einheit als Zahlenformat in Excel definieren
  6. 6
    Mit Formatsymbolen Zahlenformate in Excel festlegen
  7. 7
    Amerikanisches Zahlenformat umwandeln in deutsches Format
  8. 8
    Bedingungen in Excel-Zahlenformaten verwenden
  9. 9
    Zeichen wiederholen mit benutzerdefinierter Formatierung
  10. 10
    So färben Sie in Excel Zahlen abhängig von ihrem Wert ein
  11. 11
    Automatisch den größten Wert in einer Excel-Tabelle hervorheben
  12. 12
    Eindeutige Werte in einer Excel-Tabelle visuell hervorheben
  13. 13
    Datumszahl in korrektes Excel-Datum umwandeln
  14. 14
    Datum in das gängige Excel-Format umwandeln
  15. 15
    Monatsname in Monatszahl umwandeln – und umgekehrt
  16. 16
    Eingabezellen in Excel automatisch hervorheben
  17. 17
    Daten aus Bildern in Excel importieren
  18. 18
    Manuelle Formatierungen in intelligenten Excel-Tabellen löschen
Download

Dazu im Management-Handbuch

Vorlagen nutzen