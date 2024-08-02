Zahlenformat in Excel definieren – abhängig vom Zahlenbetrag

Mit dieser Formel ermitteln Sie im Bereich C2:C11 die größte Zahl, und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine positive oder negative Zahl handelt. Denn mit der Funktion ABS() wird zunächst der absolute Wert ermittelt. Das heißt, eine negative Zahl wird auch als positive Zahl interpretiert.

Aus diesen Werten wird dann der höchste Wert ermittelt und überprüft, ob dieser Wert kleiner als 100000 ist. Sollte der Wert kleiner als 100000 sein, dann müssen Sie jetzt das Zahlenformat definieren, das angezeigt werden soll.

Klicken Sie hierzu rechts unten auf die Schaltfläche Formatieren.

Es öffnet sich das Dialogfeld Zellen formatieren.

Aktivieren Sie hier die Registerkarte Zahlen und klicken Sie dann auf die Kategorie Währung. Hier können Sie das gesuchte Zahlenformat direkt auswählen, da es sich um ein Standardformat handelt.