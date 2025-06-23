Datum in das gängige Excel-Format umwandeln

Wer regelmäßig mit Excel arbeitet, kennt das Problem: Daten werden aus verschiedensten Quellen importiert – und dabei schleichen sich oft uneinheitliche oder länderspezifische Datumsformate ein. Was auf den ersten Blick wie ein Datum aussieht, wird von Excel als Text behandelt – und ist dadurch nicht rechenbar, nicht filterbar und nicht formatierbar.

In diesem Beitrag lernen Sie drei praxiserprobte Methoden kennen, wie Sie falsch formatierte Datumsangaben – insbesondere aus dem US-Format (MM/TT/JJJJ) – in ein gültiges deutsches Datumsformat umwandeln: