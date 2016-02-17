Eindeutige Werte in einer Excel-Tabelle visuell hervorheben

Mit dieser Einstellung teilen Sie Excel mit, dass Sie allen eindeutigen Werten im markierten Bereich ein bestimmtes Format zuweisen wollen. In der Tabelle werden also die Zellen farblich markiert, deren Einträge nur einmal in dieser Tabelle vorkommen.

Im rechten Listenfeld des Dialogfeldes stellen Sie nun ein, wie Sie die eindeutigen Werte visuell hervorheben möchten: Klicken Sie im rechten Listenfeld auf den Pfeil.

Die eingeblendete Liste schlägt Ihnen bestimmte Standardformatierungen vor. In diesem Beispiel verwenden Sie das Standardformat hellroter Füllung 2, das unter diesem Listenfeld als erster Eintrag hinterlegt ist.