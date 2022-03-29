Monatsname in Monatszahl umwandeln – und umgekehrt

Monatszahl aus Monatsnamen ableiten

Um einem Monat wie Januar seine entsprechende Monatszahl zuzuordnen, nutzen Sie folgende Formel:

=MONAT(1&A2)

Die Formel geht hierbei davon aus, dass sich der Monatsname (zum Beispiel Januar) in der Zelle A2 befindet.

Die Formel funktioniert auch, wenn die Monatsnamen nicht komplett, sondern verkürzt geschrieben sind wie in Spalte D der folgenden Abbildung; zum Beispiel Jan für Januar.