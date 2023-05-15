Automatisch den größten Wert in einer Excel-Tabelle hervorheben

0 Artikel
Excel Zellenformat anpassenAutomatisch den größten Wert in einer Excel-Tabelle hervorheben

Mit der bedingten Formatierung in Excel können Sie automatisch die X größten Werte in einer Tabelle visuell hervorheben. So erkennen Sie auf einen Blick zum Beispiel die fünf höchsten Umsätze in einer Verkaufsstatistik. So gehen Sie vor.

Excel verfügt mit der bedingten Formatierung über ein mächtiges und effizientes Feature, mit dem Sie Daten und Zellen visuell hervorheben können, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Eine in der Praxis sehr wichtige Standard-Funktion zur bedingten Formatierung ist, dass Sie automatisch bestimmte „Top-Werte“ in einer Tabelle hervorheben können; zum Beispiel die fünf größten Werte in einer Umsatzstatistik.

Das zeigt dieses Beispiel: Die folgende Abbildung enthält eine Aufstellung der Umsätze der Verkäufer für eine bestimmte Woche. Die fünf höchsten Umsätze in dieser Woche sollen nun visuell hervorgehoben werden.

Excel-Tabelle mit Zahlenwerten (Umsätze)

So formatieren Sie Excel-Zellen in Abhängigkeit vom Zellenwert

Markieren Sie als erstes den Bereich, der die Umsätze beinhaltet. Dies ist in diesem Beispiel der Bereich B2:F10.

Den zu prüfenden Tabellenbereich markieren

Aktivieren Sie jetzt im Menüband die Befehlsfolge Registerkarte Start > Befehlsgruppe Formatvorlagen > Befehl Bedingte Formatierung.

Die Menüfunktion Bedingte Formatierung in Excel

Wählen Sie in der sich öffnenden Liste den Eintrag Regeln für oberste/unterste Werte aus und dann den Eintrag Obere 10 Elemente. Lassen Sie sich von der Bezeichnung „10 Elemente“ nicht täuschen. Sie können die Anzahl ohne Probleme nach Ihrem Belieben anpassen.

Formatierung der oberen X Werte einer Tabelle

Es öffnet sich das Dialogfeld Obere 10 Elemente. Hier können Sie links die Anzahl von 10 auf 5 anpassen.

Rechts daneben finden Sie eine Liste von Formatvorschlägen, die auf die Zellen angewendet werden sollen, welche die 5 höchsten Werte beinhaltet.

Wenn Ihnen die Formatvorschläge nicht zusagen sollten, dann können Sie hier auch selbst ein benutzerdefiniertes Format festlegen.

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie das Dialogfeld durch Klick auf OK schließen.

Anzahl der obersten Werte für die Formatierung festlegen

Aufgrund Ihrer Einstellungen werden automatisch die Zellen mit den fünf obersten, höchsten oder größten Werten mit dem ausgewählten Format hervorgehoben.

Ändern sich die Einträge (Umsätze) in dem markierten Bereich, dann wird dies automatisch bei der Hervorhebung der Zellen berücksichtigt.

Ergebnis der bedingten Formatierung in Excel

Analog zu der Hervorhebung der größten Werte können Sie natürlich auch die niedrigsten Werte hervorheben. Sie müssen hierfür lediglich über den Befehl Untere 10 Elemente an Stelle Obere 10 Elemente die gewünschte Formatierung festlegen.

Tipp

Bedingte Formate in Excel kombinieren

Sie können entsprechend mehrere Regeln der bedingten Formatierung kombinieren. Sie formatieren beispielsweise die fünf höchsten Werte mit Rot und die fünf niedrigsten Werte mit Grün. So legen Sie fest, welche Datenmerkmale Sie auf einen Blick in Ihrer Tabelle erkennen wollen.

