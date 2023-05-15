Automatisch den größten Wert in einer Excel-Tabelle hervorheben

Excel verfügt mit der bedingten Formatierung über ein mächtiges und effizientes Feature, mit dem Sie Daten und Zellen visuell hervorheben können, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Eine in der Praxis sehr wichtige Standard-Funktion zur bedingten Formatierung ist, dass Sie automatisch bestimmte „Top-Werte“ in einer Tabelle hervorheben können; zum Beispiel die fünf größten Werte in einer Umsatzstatistik.

Das zeigt dieses Beispiel: Die folgende Abbildung enthält eine Aufstellung der Umsätze der Verkäufer für eine bestimmte Woche. Die fünf höchsten Umsätze in dieser Woche sollen nun visuell hervorgehoben werden.