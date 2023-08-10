Manuelle Formatierungen in intelligenten Excel-Tabellen löschen

Manuelle Formatierung der Tabelle löschen

Wenn Sie der Tabelle jetzt ein neues oder das ursprüngliche Tabellenformat zuweisen, dann werden Sie feststellen, dass die individuellen Formatierungen weiterhin bestehen bleiben. Um die individuellen Formatierungen wieder zu löschen, müssen Sie nicht, jede Zelle einzelne separat bearbeiten.

Mit dem folgenden Trick können Sie alle unterschiedlichen individuellen Formatierungen aus der intelligenten Tabelle mit wenigen Klicks entfernen.

Aktivieren Sie irgendeine einzelne Zelle in der intelligenten Tabelle, indem Sie diese mit der linken Maustaste anklicken. Sie erhalten daraufhin im Menüband die kontextbezogene Registerkarte Tabellenentwurf angezeigt.

Aktivieren Sie jetzt die Registerkarte Tabellenentwurf, indem Sie diese mit der linken Maustaste anklicken.

Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Tabellenformatvorlage am rechten Rand, deren Format Sie zuweisen wollen.