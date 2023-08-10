Manuelle Formatierungen in intelligenten Excel-Tabellen löschen

Excel Zellenformat anpassenManuelle Formatierungen in intelligenten Excel-Tabellen löschen
Intelligente Tabellen manuell formatieren
Wenn Sie intelligente Tabellen (Strg + T) in Excel einsetzen, dann bekommen diese automatisch ein bestimmtes Tabellenformat zugewiesen. Wollen Sie bestimmte Zellen in den intelligenten Tabellen hervorheben, dann können Sie diese individuell formatieren.
Klicken Sie hierzu auf die entsprechende Zelle und weisen Sie der Zelle über das Menüband oder über das Dialogfeld Zellen formatieren (Strg + 1) ein Zellformat zu, um diese hervorzuheben.
In der folgenden Abbildung sehen Sie eine intelligente Tabelle, in der einzelne Zellen mit einem gelben Zellhintergrund hervorgehoben sind.
Manuelle Formatierung der Tabelle löschen
Wenn Sie der Tabelle jetzt ein neues oder das ursprüngliche Tabellenformat zuweisen, dann werden Sie feststellen, dass die individuellen Formatierungen weiterhin bestehen bleiben. Um die individuellen Formatierungen wieder zu löschen, müssen Sie nicht, jede Zelle einzelne separat bearbeiten.
Mit dem folgenden Trick können Sie alle unterschiedlichen individuellen Formatierungen aus der intelligenten Tabelle mit wenigen Klicks entfernen.
Aktivieren Sie irgendeine einzelne Zelle in der intelligenten Tabelle, indem Sie diese mit der linken Maustaste anklicken. Sie erhalten daraufhin im Menüband die kontextbezogene Registerkarte Tabellenentwurf angezeigt.
Aktivieren Sie jetzt die Registerkarte Tabellenentwurf, indem Sie diese mit der linken Maustaste anklicken.
Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Tabellenformatvorlage am rechten Rand, deren Format Sie zuweisen wollen.
Durch das Anklicken mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Kontextmenü. Wählen Sie hier den Eintrag Übernehmen und Formatierung löschen aus.
Daraufhin bekommt die Tabelle das gewünschte Tabellenformat zugewiesen und die vorhandenen individuellen Formatierungen werden gelöscht.