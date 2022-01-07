Eine Zahl mit ihrer Einheit als Zahlenformat in Excel definieren

Wenn Sie Zahlen in Zellen erfassen, dann können Sie über die Zahlenformate steuern, wie die Zahlen in den Zellen dargestellt werden. Excel verfügt über eine Vielzahl an integrierten und definierten Zahlenformaten, sodass Sie die unterschiedlichsten und wichtigsten Darstellungen direkt auswählen können.

Manchmal werden Sie aber in der Praxis ein Zahlenformat benötigten, das nicht standardmäßig in Excel enthalten ist. Zum Beispiel für den Fall, dass Sie Zahlen in der Tabelle mit ihrer Einheit darstellen wollen: TEUR, kg, Meter, Stunden etc. Für solche Fälle können Sie Ihre eigenen Zahlenformate definieren.