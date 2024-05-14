Amerikanisches Zahlenformat umwandeln in deutsches Format

Excel-Zahlenformate und ihre Unterschiede

Die Arbeit mit Daten aus verschiedenen Ländern kann zu Formatierungsproblemen führen, insbesondere bei Zahlen. In den USA verwendet man beispielsweise ein anderes Zahlenformat als in Deutschland. Während in Deutschland das Komma als Dezimaltrennzeichen und der Punkt als Tausendertrennzeichen verwendet wird, ist es in den USA genau umgekehrt.

Dies kann in Excel zu Verwirrung und Fehlern führen, da das amerikanische Zahlenformat von Excel als Text interpretiert wird. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen drei einfache Methoden, um Zahlen vom amerikanischen Format ins deutsche Format umzuwandeln.