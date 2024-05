Beispiel: Zahlen addieren in Power Query

Müssen Sie in Power Query die jeweiligen Werte von zwei Spalten addieren? Dies ist keine große Herausforderung, da es hierfür eine Standardfunktion in Power Query gibt, die Ihnen die Arbeit mit einem Klick abnimmt.

In der folgenden Abbildung sehen Sie eine mit Power Query importierte Tabelle, die den Nettowert und die darauf anfallende Umsatzsteuer enthält. Sie müssen nun eine weitere Spalte in die Abfrage einfügen, in der dann der Bruttowert steht. Er wird berechnet, indem der Nettowert und die Umsatzsteuer (Ust) addiert werden.