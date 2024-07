Pivot-Tabellen in Power Query

Auch in Power Query haben Sie die Möglichkeit, beim Aufbereiten und Transformieren der Daten einfache Pivot-Funktionen einzusetzen.

Sie können die Daten einer Spalte verwenden, um diese auf mehrere Spalten zu verteilen. Dazu wird die Spalte pivotiert.

Ein Beispiel soll dies illustrieren. In der folgenden Abbildung sehen Sie eine Abfrage, in der die monatlichen Umsätze nach Stadt dargestellt sind. Die Abfrage soll nun in der Weise transformiert (angepasst) werden, dass die Umsätze pro Stadt und Monat aggregiert (als Summe) in einer Zeile dargestellt werden.