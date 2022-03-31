Dynamische Beschaffungspreise – wie Preise kalkuliert werden

Sie erkennen damit: Welcher Netto-Verkaufspreis müsste dem Kunden berechnet oder angeboten werden, wenn die Kosten zum jeweiligen Datum gedeckt und der gewünschte Gewinn (in Prozent) erzielt werden soll.

Mit diesem Zeitvergleich können Sie im Verkaufsprozess die Preisdynamik mit dem Kunden besprechen und Ihr Angebot anpassen.

Pivot-Tabelle PIVOT-DATUM-KALKULATION-DETAIL:

In dieser Tabelle sind Produktkosten im Detail aufgeschlüsselt und angegeben. Sie erkennen, wie sich der Verkaufspreis zusammensetzt aus:

Kostenarten

Einzelkosten und Gemeinkosten

Kosten für den einzelnen Bestandteil

Kosten für Verwaltung und Vertrieb

Gewinnerwartung

Pivot-Tabelle PIVOT-PRODUKT-KALKULATION:

In dieser Tabelle werden die einzelnen Kosten für die Produkte und Produktvarianten (Produktstruktur) dargestellt. Sie wählen einen Zeitpunkt (Datum), für den Sie die Verkaufspreise der einzelnen Produktvarianten vergleichen wollen.

In den Tabellenspalten sind dann die einzelnen Produktvarianten aufgeführt mit den jeweiligen Kostenbestandteilen, Gewinn und Verkaufspreis. Die Berechnung erfolgt wie oben auf der Basis der Selbstkostenkalkulation.

Pivot-Tabelle PIVOT-DATUM-PRODUKT-KALKULATION:

In dieser Tabelle werden die einzelnen Kostenbestandteile für den Verkaufspreis für alle Produkte und Produktvarianten in einer Liste (untereinander) aufgeführt. In den Spalten sind die Werte zu den einzelnen Zeitpunkten (Datum) genannt.

Pivot-Tabelle PIVOT-PRODUKT-DATUM-KALKULATION:

In dieser Tabelle werden die einzelnen Kostenbestandteile für den Verkaufspreis für alle Zeitpunkte in einer Liste (untereinander) aufgeführt. In den Spalten sind die Produkte und Produktvarianten genannt.