Angebot verhandeln und Kaufabschluss erzielen

Preisverhandlung

Sehr häufig geht es bei der Verhandlung des Angebots um den Preis. Der Kunde meint: Sie sind zu teuer. Um die passenden Begründungen für einen (anscheinend) zu hohen Preis zu finden, muss der Verkäufer wissen, warum und im Vergleich zu was er zu teuer ist. Seine Gegenfrage also: „Im Verhältnis wozu sind wir zu teuer?“ Dann müssen gute Gründe folgen und überzeugend dargestellt werden, warum der Preis gerechtfertigt ist. Das kann sich nur an den besonderen Leistungen des Produkts im Vergleich zum Wettbewerb und am messbaren Kundennutzen festmachen.

Ob der Verkäufer bereit ist, einen Preisnachlass oder Rabatt einzuräumen, muss im Einzelfall entschieden werden. Vielleicht sind Rabatte im Angebotspreis bereits berücksichtigt. Diese können als Verhandlungsspielraum genutzt werden.

Aber Vorsicht: zu schnelles Nachgeben macht den Verkäufer unglaubwürdig. Deshalb zunächst freundlich und hartnäckig bleiben, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Gleichzeitig lässt sich damit die Nachlassforderung des Kunden reduzieren. Erst dann kann der Verkäufer Zugeständnisse machen und dafür vom Kunden eine Gegenleistung erwarten; zum Beispiel: Wenn wir uns beim Preis einigen, können wir dann heute noch den Auftrag bekommen?