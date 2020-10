Innendienst organisieren

Beschreibung

Der Innendienst kann den Außendienst im Vertriebsprozess und beim Verkaufen unterstützen. Er kann aber auch selbst aktiv werden, indem er direkten Kontakt mit (potenziellen) Kunden pflegt. Mit Ihrer Vertriebsstrategie legen Sie fest, welche Rolle und Aufgaben der Innendienst übernehmen soll. Mit unserer Vorlage Organisatorische Einbindung des Innendienstes überprüfen Sie die Organisation Ihres Innendienstes, seine Rolle für Ihre Vertriebsstrategie und seine Aufgaben.



Der Innendienst kann Ihren Außendienst bei der Telefonakquise unterstützen und dafür vorab einen Gesprächsleitfaden erstellen, der die Fragen behandelt, die der Innendienst leicht und kompetent klären kann. Die Planung von Maßnahmen im Rahmen der telefonischen Akquise mit entsprechenden Terminen lässt sich gut im Zeitplan-Diagramm (Gantt-Diagramm) darstellen.



Hat ein Kunde Interesse an Ihren Produkten oder Dienstleistungen, braucht er ein Angebot. Der Innendienst unterstützt den Außendienst bei der Entwicklung eines solchen, ebenso wie bei der späteren Angebotsverfolgung. Hierzu haben wir Vorlagen zusammengestellt, wie etwa Unterstützung in der Angebotsphase oder Angebotsverfolgung und Reporting des Erfolgs von Angeboten.



Weil Außendienst und Innendienst eng zusammenarbeiten, müssen die Prozesse aufeinander abgestimmt sowie die Aufgaben klar verteilt sein. Dafür nutzen Sie unsere Vorlage Prozesse zwischen Innendienst und Außendienst gestalten.



Wenn Ihre Kunden ein Anliegen haben, rufen sie in der Regel an. Dann geht es etwa um technische Fragen, um eine Reklamation oder um eine Bestellung. Verwenden Sie dafür eine Kunden-Hotline, können Sie diese dem Innendienst übertragen. Dieser sollte deshalb über eine effektive Gesprächsführung am Telefon Bescheid wissen. Auch dazu haben wir eine Vorlage für Sie vorbereitet.