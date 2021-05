Bilanzkennzahlen zur Kapitalstruktur

Zusammensetzung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital kann unter weiteren Gesichtspunkten betrachtet und analysiert werden; zum Beispiel, wie sich das bilanzierte Eigenkapital zusammensetzt. Es kann beinhalten:

gezeichnetes Kapital

stille Reserven

Kapitalrücklagen

Gewinnrücklagen

Manche Unternehmen „verstecken“ ihren Erfolg in den stillen Reserven oder in Rücklagen. Hohe Beträge in diesen Positionen der Bilanz lassen erkennen, dass das Unternehmen in den letzten Jahren erfolgreich gewirtschaftet hat und in Zukunft damit die Mittel und Möglichkeiten hat, größere Investitionen vorzunehmen.