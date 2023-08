Kapitalkosten

Für diese Kennzahlen zum Wertzuwachs oder zur Schaffung von Unternehmenswert beziehen sich immer auf das investierte Kapital und dadurch notwendigen Kapitalkosten. Das sind Kosten, die ein Unternehmen hat, wenn es Investoren am Kapitalmarkt finden und als Eigenkapitalgeber einbinden will. Die Kapitalkosten werden dazu mithilfe der sogenannten Weighted Average Cost of Capital (WACC) berechnet.

Dieser Kapitalkostensatz (in Prozent) ergibt sich aus unterschiedlichen Faktoren: Aktienrenditen, Zins für sichere Anlagen, Risikofaktor, Zins für Fremdkapital und Steuersatz. Außerdem spielt das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital eine Rolle.