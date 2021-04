Beispiele für Kennzahlensysteme

Kennzahlen in ein System bringen

Kennzahlen sollten so individuell sein wie das Unternehmen, zu dem sie gehören. Denn schließlich sind alle Geschäftsvorfälle, die betrieblichen Abläufe und die Ziele immer einmalig und in jedem Unternehmen werden sie anders gewählt, gestaltet und bearbeitet. Zudem gibt es in einem Unternehmen mehrere Fachbereiche wie Marketing, Vertrieb, Produktion, Service, Entwicklung, Logistik oder Personalwesen und es gibt unterschiedliche Produkte, Kunden und Märkte, die für das Unternehmen relevant sind. So entsteht eine Fülle von unterschiedlichen Kennzahlen. Ein Kennzahlensystem soll diese in einen Zusammenhang und eine Systematik bringen, sodass es für Management und Beschäftigte überschaubar und nachvollziehbar bleibt.