Warum braucht man KPIs?

Key Performance Indicators zeigen, wie gut ein Prozess funktioniert und was die dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten. Die Kennzahl wird so gewählt, dass sichtbar wird, inwiefern am Ende des Prozesses das Ergebnis vorliegt, für das der Prozess durchgeführt wird (Prozess-Output).

Oft wird die Kennzahl in Beziehung zu den für den Prozess eingesetzten Ressourcen, Zeit und Kosten, gesetzt. Es wird also gemessen, wie viel Prozess-Output pro Zeit oder pro verbrauchten Kosten erzeugt wird.

Key Performance Indicators werden immer speziell für den einzelnen Prozess, die dort aktiven Mitarbeitenden, das Team oder die Abteilung definiert. Denn sie sollen möglichst genau und sachgemäß die einzelne Leistung messen. So lassen sich Prozesse und Aktivitäten besser steuern. Bei KPIs, die stark von den Zielvorgaben abweichen, kann schnell gehandelt werden.

Außerdem beschränkt man sich für die Leistungsmessung mit KPIs auf möglichst wenige Kennzahlen, damit diese für die Verantwortlichen überschaubar und verständlich sind. Manchmal genügt eine Kennzahl; mehr als fünf für einen Prozess oder ein Team sollten es nicht sein.