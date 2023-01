Wie ist der OKR-Prozess aufgebaut?

Die Arbeit mit OKR ist ein kontinuierlicher Prozess. Grundlage sind die Visionen, Ziele und Strategien des Unternehmens und die von der Unternehmensleitung festgelegten mittel- und langfristigen Ziele.

Regelmäßig werden daraus (neue) Teamziele, die Objectives, festgelegt und die dafür relevanten Messgrößen, Key Results, definiert. Das erfolgt im Rhythmus von drei Monaten. Das bedeutet: Alle drei Monate prüft das Team seine OKR-Bilanz:

Inwieweit sind die (vor drei Monaten festgelegten) Ziele erreicht?

Welches der Ziele wird weiterverfolgt?

Welche Ziele werden durch neue Ziele ersetzt?

Welche Kennzahlen werden dafür gemessen?

Das Quartals-Meeting wird durch ein kurzes wöchentliches Meeting ergänzt. Dort wird die Zielerreichung geprüft und Abweichungen und ihre Ursachen werden besprochen. Dabei wird auch besprochen, welche Ressourcen für die Zielerreichung gebraucht werden und wer welche Aufgaben übernehmen sollte. Dann machen sich alle an die Arbeit – und schauen sich in der Folgewoche und in drei Monaten wieder das Ergebnis an.

Diese Teammeetings sind vergleichbar mit Zielklausuren oder Scrum-Meetings und Projekt-Reviews aus dem agilen Projektmanagement. Zudem steht dahinter die Denkweise, die sich auch im sogenannten PDCA-Zyklus widerspiegelt:

Plan: Plane Objectives and Key Results.

Do: Mache dich an die Umsetzung.

Check: Prüfe die Erfolge und die Zielerreichung: Wurde das Ziel erreicht? Ja oder nein?

Act: Passe (laufend) deine Aktivitäten an, um die Ziele zu erreichen.

Wichtig ist, die Ziele und Ergebnisse einmal im Quartal zu besprechen und Aktivitäten dazu rasch und konsequent umzusetzen; das Do und Act in diesem Zyklus.