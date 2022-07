Kriterien für die Auswahl einer OKR-Ausbildung

Auch wenn Unternehmen immer individuelle Anforderungen und Bedürfnisse an eine OKR-Ausbildung haben, so gibt es doch einige Merkmale, auf die Sie in jedem Fall achten sollten.

Ausbildungsformat

Ein wichtiger Faktor ist das angebotene Ausbildungsformat. Teilnehmende haben unterschiedliche Lernstile und Lernweisen, wie sie das vermittelte Wissen am besten aufnehmen. Deshalb sollten potenzielle OKR-Interessenten auf die Methode der Ausbildung achten und prüfen, ob diese für sie geeignet ist.

Maximale Teilnehmerzahl

Achten Sie darauf, dass die maximale Teilnehmerzahl nicht zu groß werden kann, damit eine vernünftige Interaktion möglich ist und ausreichend Zeit für Fragen bleibt.

Übungszeit

Achten Sie darauf, dass genug Zeit für praktische Übungen zur Verfügung steht. OKR ist ein Thema, das man sich nicht allein nur durch Theorie erarbeiten kann.

Erfahrung des Anbieters mit OKR

Eine langjährige praktische Erfahrung in der Einführung von OKR in Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen seitens des Anbieters ist ein wichtiger Faktor.

Sympathie für den Trainer

Der wichtigste Faktor ist jedoch der Lehrende. Bei OKR geht es häufig darum, alte Denkmuster abzulegen und einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Das erfordert mitunter Mut und Änderungsbereitschaft. Wählen Sie daher ein Training, bei denen Ihnen die Trainer sympathisch sind. Dann wird es Ihnen leichter fallen, sich auf die neuen Themen einzulassen.