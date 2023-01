Maßnahmen aus dem OKR-Dashboard ableiten

Das Team Kundenanfragen bespricht beim wöchentlichen Jour fixe, wie es die Zielerreichung bewertet. Dabei bringen die Teammitglieder ein, was seit dem letzten Meeting passiert ist, weshalb ein Ziel vielleicht nicht erreicht wird:

Fehlen Ressourcen?

Haben sich besondere Schwierigkeiten gezeigt?

Wurden Rahmenbedingungen verändert?

Je nach Situation werden Maßnahmen besprochen, die dazu beitragen können, dass das jeweilige Ziel doch erreicht wird.

Einmal im Quartal werden die Objectives and Key Results im Detail geprüft und besprochen. Worum es in der Diskussion dann geht, hängt davon ab, in welchem Maß ein Ziel bereits erreicht ist. Folgende Diskussionen sind möglich:

Sollwert zu 100 Prozent erreicht (oder übertroffen)

Wunderbar. Das Ziel ist erreicht. Das Team kann entsprechend weiterarbeiten. Aber: Vielleicht wurde der Sollwert nicht ambitioniert genug festgelegt. Das Team diskutiert, ob es den Sollwert für das nächste Quartal steigern soll und was dafür und was dagegen spricht.

Sollwert zu 70 Prozent oder mehr erreicht (grün)

Das Team hat Erfolg und ist auf dem richtigen Weg. Es erreicht das Ziel, wobei es aber auch noch Verbesserungspotenziale gibt. Das Team bespricht, was die Gründe für den Erfolg sind, ob diese Zielerreichung dauerhaft gesichert werden kann, was noch verbessert werden kann und muss und ob dafür weitere, besondere Maßnahmen notwendig sind. Wenn die Zielerreichung dauerhaft gesichert ist – alles bleibt im grünen Bereich und nähert sich den 100 Prozent –, dann kann dieses Ziel gegebenenfalls durch ein neues, wichtiges Ziel ersetzt werden. Das Objective wird ausgetauscht.

Für das Beispiel aus Abbildung 1 gilt: Fast alle Key Results liegen im grünen Bereich, einige aber nur knapp über der 70-Prozent-Marke. Hier sollte das Team weiter dranbleiben und prüfen, was es noch verbessern muss.

Sollwert zu 50 bis 70 Prozent erreicht (gelb)

Es gibt Defizite. Es ist unklar, ob das Team das Ziel und den Sollwert erreichen kann. Gemeinsam wird besprochen, was man als Team tun kann, um in den grünen Bereich zu kommen. Was muss angepasst, verbessert, geändert, verstärkt werden? Wie stehen die Chancen, dass das Ziel dann erreicht wird? Oder muss der Sollwert angepasst werden, weil eine Zielerreichung auf diesem Niveau unrealistisch ist?

Für das Beispiel aus Abbildung 1 gilt: Es gibt noch zu viele Rückfragen, wenn eine Kundenanfrage beantwortet ist. In der Vergangenheit gab es bei 30 Prozent der Kundenanfragen Rückfragen, die zu Kundenfrust und höheren Prozesskosten führen. Der Sollwert liegt bei 10 Prozent. Die letzte Messung zeigt, dass immer noch 20 Prozent der Kundenanfragen in einem zweiten Anlauf bearbeitet werden müssen. Das Team setzt eine Gruppe ein, die prüft, woran das liegt und was sich verbessern lässt.

Sollwert zu weniger als 50 Prozent erreicht (rot)

Das Team hat das Ziel nicht erreicht. Es wird diskutiert, woran es liegt. Was lässt sich daraus lernen? Vielleicht war das Ziel unrealistisch. Vielleicht hat das Team die falsche Strategie gewählt, vielleicht haben sich Rahmenbedingungen geändert.

In der Diskussion wird herausgearbeitet, ob das Ziel und die Sollwerte grundsätzlich angepasst werden müssen, sodass es zwar ambitioniert, aber realistisch ist, dass das Ziel langfristig doch erreicht wird. Möglicherweise muss das Team dieses Ziel aufgeben. Das wird mit der Unternehmensleitung besprochen: Was bedeutet dies für die Unternehmensziele und Unternehmensstrategie? Welche anderen Ziele und Möglichkeiten sollten stattdessen in den Fokus rücken?