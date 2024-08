Mögliche Sanktionen durch den Ausbildungsbetrieb

Der Ausbildungsbetrieb sowie die Ausbilder und Ausbilderinnen müssen gemäß den genannten Pflichten dafür sorgen, dass die Ausbildung durchgeführt werden kann. Das ist manchmal schwierig, wenn die Azubis nicht mitwirken und sich so verhalten, dass das Ausbildungsziel nicht erreicht wird.

Dabei haben auch die Auszubildenden Pflichten, die in §13 BBiG genannt sind. Insbesondere müssen sie den Anweisungen der Ausbilder folgen, an allen Ausbildungsmaßnahmen teilnehmen, also insbesondere die Berufsschule besuchen, und den Ausbildungsnachweis führen.

Kommen die Azubis diesen Pflichten nicht nach, kann der Ausbilder Sanktionen durchführen. Arbeitsrechtlich sind dabei vorwiegend von Belang:

Abmahnung

Arbeitgeber müssen Auszubildende vor dem Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung abmahnen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn sich ein Azubi nicht in die betriebliche Ordnung eingliedern will oder unentschuldigt in der Berufsschule fehlt.

Kündigung während der Probezeit

Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit, ohne Einhalten einer Kündigungsfrist sowie ohne die Angabe von Kündigungsgründen gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und den Empfängern vor dem Ende der Probezeit zugehen.

Arbeitgeber müssen bei einer Kündigung während der Probezeit jedoch das sogenannte Maßregelungsverbot beachten. Das heißt, sie dürfen nicht deshalb kündigen, weil Azubis die ihnen zustehenden Rechte ausüben.

Kündigung nach der Probezeit

Ist die Probezeit beendet, greift für Azubis ein besonderer Kündigungsschutz. Eine außerordentliche, sprich fristlose Kündigung vonseiten des Arbeitgebers ist dann nicht mehr ohne Weiteres möglich. Es muss schon ein wichtiger Grund vorliegen, der es dem Arbeitgeber unmöglich macht, das Ausbildungsverhältnis bis zum Ablauf der Ausbildungszeit fortzusetzen.

Dazu muss der Arbeitgeber alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigen und die Interessen beider Vertragsparteien abwägen. In jedem Fall ist eine vorherige Abmahnung notwendig.

Gründe für eine fristlose Kündigung von Azubis können sein: