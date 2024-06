Was ist die Ausbildereignungsverordnung (AEVO)?

Die Ausbildereignungsverordnung (AEVO) spielt eine Schlüsselrolle in der beruflichen Bildung in Deutschland. Sie definiert, was Sie als zukünftiger Ausbilder wissen und umsetzen müssen, um die Ihnen anvertrauten Auszubildenden fachgerecht anzuleiten und zu unterstützen.

Auch stellt die Verordnung sicher, dass alle Ausbilderinnen und Ausbilder die notwendigen pädagogischen und fachlichen Kompetenzen besitzen, um den Anforderungen der beruflichen Bildung gerecht zu werden.