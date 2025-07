Ein bekanntes Ärgernis im Controlling und in der Datenanalyse: Sie importieren eine Datei aus einem ERP-System wie SAP, und plötzlich lassen sich Werte nicht mehr summieren – obwohl sie doch wie Zahlen aussehen.

Der Grund: Das Format der Zelle ist für Excel Text statt Zahl.

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie das Text-Zahl-Problem in Excel mit Formeln, dem Assistenten Text in Spalten und mit Power Query sicher und schnell lösen.