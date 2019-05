Berufsschule oder Betriebsrat einbeziehen

Ob und mit welchem Aufwand Konflikte mit Azubis bearbeitet und gelöst werden, hängt von vielen Faktoren ab. Besonders wichtig ist zu erkennen, in welcher Phase sich ein Konflikt befindet. Ist er noch in einer frühen Phase und noch nicht eskaliert, dürfte es einfacher fallen. Deshalb: So früh wie möglich handeln! Arbeitgeber sollten mit den Verantwortlichen in der Berufsschule über die Probleme mit dem Azubi sprechen. Eventuell kann von deren Seite aus positiv auf den Auszubildenden eingewirkt werden.



Wenn im Unternehmen ein Betriebsrat existiert, empfiehlt es sich, diesen von Anfang an in den Vorgang einzubeziehen. Er kann auch die Rolle des Vermittlers übernehmen. Falls es im Betrieb eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) gibt, die die Interessen der Jugendlichen unter 18 Jahren sowie von Auszubildenden, Praktikanten und Werkstudenten unter 25 Jahren vertritt, ist auch das eine geeignete Anlaufstelle, um über problematisches Verhalten des betroffenen Azubis zu sprechen.