Umgang mit Low Performern

Mitarbeitende in Unternehmen unterscheiden sich in ihrem Leistungsvermögen und in ihrer Leistungsbereitschaft: Leistungsschwache Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sogenannte Low Performer, bringen nicht die Leistung, die ihre Vorgesetzten oder ihre Kollegen von ihnen erwarten. Das führt zu Problemen und Konflikten.

Schlechte Leistungen oder Minderleistung können Sie daran erkennen, dass diese Mitarbeitenden wenig Arbeitsmenge schaffen oder dass die Arbeitsqualität mangelhaft ist. Beides stellen Sie mithilfe von Indikatoren fest, die wir in einer Vorlage zusammengestellt haben. Wichtig dabei ist: Arbeitsgerichte haben rechtlich festgelegt, wo die Grenze zwischen Minderleistung und Normalleistung liegt.

Am besten wäre es, Low Performance von Anfang an zu vermeiden. Erstellen Sie mit unserer Vorlage ein Anforderungsprofil für Ihre Bewerberinnen und Bewerber und bewerten Sie mit einer weiteren Vorlage zur Auswertung des Einstellungsgesprächs Ihre Kandidaten frühzeitig. Auch in der Stellenbeschreibung sind die Erwartungen an Mitarbeitende formuliert. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen noch nicht mit Stellenbeschreibungen arbeiten, planen Sie deren Einführung mithilfe unserer Vorlage.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen Ziele, Low Performer ganz besonders. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen dann, was von ihnen erwartet wird. Organisieren Sie Zielvereinbarungen mit unserer Vorlage und nutzen Sie unseren Gesprächsleitfaden für Ihre Mitarbeitergespräche.

Bei der Leistungsbeurteilung oder Mitarbeiterbeurteilung wird überprüft, ob ein zuvor gesetztes Ziel erreicht wurde. Stellen Sie mit unserer Vorlage Ihr Raster mit relevanten Leistungskriterien und einer Beurteilungsskala zusammen. Damit können Sie festlegen, welche Mitarbeitenden für Ihr Unternehmen wertvoll sind. Unterscheiden Sie zwischen A-, B- und C-Mitarbeitern, indem Sie die Unterscheidungskriterien in unserer Vorlage Wichtige Mitarbeiter erkennen nutzen.

Welchen Führungsstil setzen Sie Ihren Low Performern gegenüber ein? Prüfen Sie mit unserer Vorlage, auf welcher Stufe der Selbstständigkeit Sie Ihre Mitarbeitenden verorten. Passen Sie Ihr Führungsverhalten und Führungsstil entsprechend an, um die Mitarbeiterleistung zu verbessern.

Abmahnung, Kündigung und einvernehmliche Trennung sind die letzten Möglichkeiten, auf Low Performer zu reagieren. Erfahren Sie, wie Sie sich von leistungsschwachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fair und rechtlich einwandfrei trennen. Wenn Sie Kündigungsgespräche führen müssen, nutzen Sie unsere Vorlage.