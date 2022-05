Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens sollten gemeinsam an einem Strang ziehen und dazu beitragen, die Unternehmensziele zu erreichen. Dazu müssen sie wissen, welche Ziele für ihren Aufgabenbereich relevant sind und was sie für die Zielerreichung beitragen sollen, können und wollen. Das muss ihre jeweilige Führungskraft mit ihnen besprechen. Dafür gibt es das Management-Instrument der Zielvereinbarung. Wie Sie diese Methode in Ihrem Team und mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern richtig einsetzen, lesen Sie in diesem Handbuch-Kapitel.

Mit der Vorlage Vorgehensweise zur Zielvereinbarung mit Mitarbeitern können Sie Schritt für Schritt die Zielvereinbarungsgespräche vorbereiten und dann durchführen. Dabei bestimmen Sie, welche Unternehmensziele für Ihren Bereich wichtig sind und wie Sie diese mit Ihrem Team erreichen können. Daraus leiten Sie Zielvorgaben sowie mögliche weitere Verhaltensziele und Entwicklungsziele für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Sie besprechen gemeinsam, welche Vorgaben realistisch sind und welche Bedingungen dafür vorliegen müssen.

Das Ergebnis der Vereinbarung können Sie im Formular Zielvereinbarungen dokumentieren. Außerdem können Sie in der Excel-Vorlage Key Performance Indicators definieren festhalten, anhand welcher Kennzahlen die Zielerreichung gemessen wird und welche Ergebnisse geliefert werden.

Oft lassen sich die Unternehmensziele nicht durch einzelne Personen erreichen, sondern nur im Team. Sie sollten als Führungskraft also immer mit beachten, was Ihr Team insgesamt leisten soll und leisten kann, wenn es um die Zielerreichung geht. Bestimmen Sie dazu die Teamziele in einer Zielklausur. Wie Sie diese vorbereiten und durchführen, ist in der Vorlage Zielklausur mit Regieplan planen aufgezeigt.