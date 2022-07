Wie Sie die Leistungen von Low Performen steigern können

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihr Leistungsvermögen entwickeln

Alle Mitarbeitenden im Unternehmen arbeiten in unterschiedlichem Ausmaß selbstständig; manche mehr, manche weniger. Sie haben unterschiedliche Anforderungen und Erwartungen, was die Unterstützung und das Verhalten der Führungskraft angeht. Manche wollen so viel wie möglich selbst entscheiden, andere wollen, dass man ihnen sagt, was zu tun ist.

Dementsprechend können Führungskräfte agieren und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betriebsalltag individuell fördern und entwickeln. Sie sollten ein flexibles Führungsverhalten zeigen und die Kompetenz und das Leistungsvermögen der Mitarbeitenden sukzessiv ausbauen. Nutzen Sie dazu das folgende Führungsmodell.