Mitarbeiter in Zielvereinbarung einbinden

Wer also Zielerreichung mit dem Entgelt verknüpfen will, muss sehr sorgfältig planen, an welchen Zielen und Kennzahlen er das fest macht und wie er dies mit anderen Zielen des Unternehmens abgleicht, sodass keine Konflikte oder Schäden entstehen. In den Unternehmen haben sich deshalb sehr unterschiedliche Modelle entwickelt, wie Ziele und Leistungen mit dem Gehalt verknüpft sein können.