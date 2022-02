Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist ein heikles Thema. Für die betroffenen Arbeitnehmer hat sie meist negative Folgen. Und Führungskräfte scheuen sich vor dem Kündigungsgespräch. Zudem hat der Gesetzgeber einige Hürden aufgebaut. Das Kündigungsschutzgesetz (in Deutschland) setzt strenge Bedingungen voraus, die eingetreten und dokumentiert sein müssen.

Zwei Gründe für eine mögliche Kündigung sind:

Ein Mitarbeiter leistet erheblich weniger als er könnte. Dann ist eine Kündigung wegen Minderleistung möglich.

Ein Mitarbeiter ist lange Zeit oder häufig krank und die Prognose, dass sich dieser Zustand bessert, ist schlecht. Dann ist eine krankheitsbedingte Kündigung möglich.

In beiden Fällen muss der Arbeitgeber mehrere Sachverhalte genau prüfen und dokumentieren. In diesem Handbuch-Kapitel ist erläutert, was der Gesetzgeber fordert, damit die Kündigung auch vor Gericht Bestand hat.

Außerdem finden Sie Vorlagen und Checklisten, in denen aufgeführt ist, welche Fragen Sie beantworten müssen und was genau dokumentiert sein muss. Nutzen Sie dafür die Vorlagen Vorbereitung der Kündigung bei Minderleistung oder Krankheitsbedingte Kündigung – Voraussetzungen prüfen.