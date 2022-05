Wer eine Führungsposition (neu) besetzt, muss einen Überblick über die wichtigen rechtlichen Bestimmungen haben. In der Praxis sind dazu meist Kenntnisse im Arbeitsrecht notwendig. Denn immer wieder ergeben sich spezielle Fragen oder es tauchen Problemen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf, die arbeitsrechtlichen Bezug oder weitreichende Konsequenzen haben.

In diesem Handbuch-Kapitel erhalten Sie eine Übersicht über die Aspekte des Arbeitsrechts, die Sie als Führungskraft kennen müssen. Insbesondere die Vorgaben laut Gesetz sind benannt und erläutert. Daneben müssen Sie wissen, was im Einzelfall vertraglich vereinbart wurde (Arbeitsvertrag), welche Betriebsvereinbarungen es gibt und was sie vorgeben und welche Tarifbestimmungen zu beachten sind.

Als Hilfe und Planungsvorlage finden Sie in diesem Kapitel zudem eine Vorlage für rechtssichere, diskriminierungsfreie Stellenanzeigen und Bewerbungen und eine Checkliste zu den Informationspflichten, die Sie erfüllen müssen.