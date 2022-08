Inwieweit darf die Mitarbeiterleistung kontrolliert werden?

Wer bewerten will, muss vorher kontrollieren. Arbeitgeber haben grundsätzlich ein Recht, ihre Beschäftigten am Arbeitsplatz zu kontrollieren, um die Leistung oder das Verhalten zu beurteilen. Denn sie haben ein berechtigtes Interesse daran, zu prüfen, ob sich die Angestellten an ihre arbeitsvertraglichen Pflichten halten.

Eine spezielle gesetzliche Regelung, mit welchen Mitteln die Mitarbeiterleistung kontrolliert werden darf, existiert nicht.

Die Leistungskontrolle kann auf verschiedenen Wegen erfolgen, zum Beispiel: