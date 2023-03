Absage an Bewerberinnen und Bewerber

Die Absage an einen Bewerber oder eine Bewerberin sollte unbedingt diskriminierungsfrei formuliert werden. Das bedeutet: Sie darf nicht mit einem der im AGG genannten Merkmale begründet werden. So kann zum Beispiel eine Bemerkung im Absageschreiben, dass der Bewerber altersbedingt nicht in die Abteilung passt, als Indiz für eine Diskriminierung wegen des Alters gewertet werden.

Wenn überhaupt, sollte die Absage mit fachlichen Kriterien begründet werden – zum Beispiel damit, dass der bevorzugte Kandidat fachlich besser qualifiziert war.